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لظروفهم الصحية.. مأموريات لمواطنين بـ 3 محافظات لاستخراج بطاقة الرقم القومي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أوفد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد من المواطنين بمنازلهم؛ لظروفهم الصحية"، بمحافظات "المنوفية، كفرالشيخ، القاهرة" وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية والتعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني، واستمرارا لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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