"بينها السحر والجمال".. الداخلية تلاحق تجار المخدرات في 9 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

وأسفرت جهود الحملات بمديرية أمن القاهرة عن ضبط 13 طربة لمخدر الحشيش، كمية من مخدر "الهيروين -الإستروكس – الأفيون" - مبلغ مالي – 5 هاتف محمول – سلاح أبيض - 2ميزان ) بحوزة (4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية).

وأثمرت الجهود في مديرية أمن الجيزة عن ضبط كمية من مخدري البودر والأيس - مبلغ مالي – 3 هواتف محمول) بحوزة ( 4 أشخاص).

وضبط الحملات بمديرية أمن السويس عن ضبط 18 طربة لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الإستروكس - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) بحوزة ( شخصين، لهما معلومات جنائية).

وفي الدقهلية ضبطت الحملات كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض) بحوزة (شخص) .

وضُبط في الشرقية 52 طربة لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) بحوزة ( شخصين ، لهما معلومات جنائية).. وفي مطروح تم ضبط (كمية لمخدر الحشيش- مبلغ مالي – هاتف محمول) بحوزة (شخص، له معلومات جنائية).

وضُبط بمديرية أمن المنيا كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) بحوزة ( شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية).

كما أسفرت جهود مجموعات العمل المكلفة باستهداف منطقة السحر والجمال بنطاق مديرتي أمن "الشرقية والإسماعيلية" عن ضبط (كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالي – هاتف محمول) .. بحوزة (أحد العناصر الإجرامية).

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.