مرور الجيزة: غلق جزئي لكوبري جهينة لمدة أسبوعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق جزئي لكوبري العبور (جهينة سابقا) بمدينة 6 أكتوبر بالاتجاهين بالتناوب لمدة ١٥ يوما؛ لإصلاح الفواصل العرضية التالفة بالكوبري لتفادي التكدسات المرورية.

الشركه المنفذة للأعمال ستقوم بإجراء غلق جزئي للكوبري ابتداء من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق ١٢ / ٦ وحتى السادسة صباح يوم الأحد الموافق ٢٧ / ٦ على أن يكون العمل على مدار 24 ساعة دون تعطيل حركة المرور.

الإدارة العامه لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركه المنفذة وضعت اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة والطواحين الضوئية والحواجز الفوسفورية بمحيط الأعمال بالكامل؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.