بقرار جمهوري.. نقل قاضي بمحكمة شمال القاهرة إلى وزارة التموين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 23 الصادر اليوم 10 يونيو 2021 قرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 2021 بنقل "أ. ع.ص"، القاضي بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف القرار أن النقل على درجة تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وعلى الحكم الصادر من مجلس تأديب وصلاحية القضاة رقم 17 لسنة 2019 بجلسته في 7 مارس 2020، وعلى الحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم 7 لسنة 2020 بجلسة 15 فبراير 2020.