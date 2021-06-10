شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2020 – 2021 بالجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني (الأهلية)، برئاسة الدكتور هشام عبدالسلام، رئيس الجامعة، السبت المقبل، 12 يونيو، وذلك بكليتي إدارة الأعمال، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وسط إجراءات صحية إحترازية مشددة منعًا من انتشار فيروس كورونا

وأوضح رئيس الجامعة في بيان، الخميس، أنه تم الانتهاء من إعلان جداول الامتحانات ونشرها بالبوابة الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة وكلياتها ومراكزها المنتشرة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى تجهيز قاعات الامتحانات لاستقبال طلاب وطالبات كليتي إدارة الأعمال، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالمراكز الدراسية المختلفة.

وأشار «عبدالسلام» أنه يحرص دائمًا على متابعة سير الامتحانات ووضع صحة وسلامة الطالب نصب عينيه، خاصة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشددًا على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية من المحافظة على التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة، مع التأكد من تطهير وتعقيم قاعات الامتحانات حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وأكد أن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة مع العمل على توفير بيئة آمنة وجو نفسى مناسب للطلاب لأداء الامتحانات.