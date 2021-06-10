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حرصًا على راحة الركاب .. «السكة الحديد» تعلن تعديل قطارين إلى عربات روسي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت هيئة السكة الحديد تعديل تركيب قطارين رقمي 1203 و28 القاهرة / إسكندرية والعكس بعربات روسي ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة لكل منها، على أن يبدأ التشغيل اعتبارا من يوم السبت الموافق 12/6/2021.

وأضافت الهيئة أن هذا يأتي في إطار حرص القيادة السياسية ووزارة النقل على التطوير الشامل لهيئة السكة الحديد، وحرصا على راحة جمهور الركاب.

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