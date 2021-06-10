شكرا لقرائتكم خبر عن استئصال كيس «سحائي» لطفل بالمنطقة العنقية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام فريق طبي من تخصص جراحة المخ والاعصاب والعمود الفقري بمستشفي الاقصر الدولي مكون من الدكتور ايليا شحات استشاري جراحة المخ والاعصاب والعمود الفقري والدكتور احمد بشير والدكتور عمرو الصغير والدكتور خالد الرفاعي أطباء جراحة المخ والاعصاب بأجراء عدة عمليات جراحية وبمعاونة اطباء التخدير وطاقم تمريض العمليات وبرعاية الدكتور محمد العقبي مدير المستشفي .

حيث كان من ضمن تلك الجراحات استئصال كيس سحائي لطفل بالمنطقة العنقية وتعتبر تلك العملية الجراحية من العمليات ذات مهارة نظرا لخطورتها، وتم خروج الطفل من المستشفي بصحة جيدة .

ووفقا لمدير المستشفى فإن اجراء تلك العمليات المتقدمة والتي تتميز بها مستشفي الاقصر الدولي تخفيفا عن المرضي من مشقة السفر للمحافظات الاخري موجها الشكر للاطباء واطقم التمريض وكافة العاملين بالمستشفى .

وذلك بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية وبتوجيهات من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتورة مها ابراهيم رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة.