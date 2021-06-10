شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتابع تطوير ميدان المحطة بمدينة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية،ىأعمال تطوير ميدان المحطة بمدينة بنها، في إطار مخطط تطوير وتجميل مدينة بنها.

وقال المحافظ في بيان صحفي الخميس، إن المشروع يتضمن إنشاء ميدان جمالي يحتوي على عمل فني ومسطحات خضراء بما يليق بمدخل عاصمة المحافظة، للقادم والمغادر من محطة قطار بنها، مشددا على سرعة الانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

ومن الجدير بالذكر أنه تم البدء في أعمال التخطيط والتجميل لعدد أربعة ميادين منها ثلاثة ميادين داخل مدينة بنها وهي وابور الثلج وكاميليا والمحطة والميدان الرابع هو ميدان العاشر بمدينة قليوب حيث تم مراعاة أعلى معدلات الأمان والسلامة لحركة المركبات والمشاة بالميادين، فضلا عن تحسين المظهر العام بما يحقق نقلة نوعية جمالية في ميادين المحافظة.