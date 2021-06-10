شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 7 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم الخميس، حالتين إيجابيتين و7 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه تم تسجيل حالتين إيجابيتين ليصل عدد إجمالى عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس 512 حالة، وعدد حالات الوفاة يبلغ 196 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وأكد شوكة على شفاء 7 حالات جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2794 حالة، مع وجود 20 حالة تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و50 أخرى في العزل المنزلي.

من جانبه، حذر الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة، من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبا للإصابة، والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.