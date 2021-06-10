شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة نادرة بطنطا.. لأول مرة: تركيب مفصل صناعي بالرقبة لمريضة تعاني من الغضروف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن نجاح فريق طبى بوحدة العمود الفقري بكلية الطب في إجراء جراحة نادرة لمريضة 39 عاما، تم خلالها استبدال غضروف رقبة بمفصل صناعي بالمستشفى التعليمى العالمى.

أشار الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن المريضة كانت تعانى من انزلاق غضروفي عنقى، لافتًا إلى أن عملية استبدال القرص العنقي عملية جديدة نسبيا ولا تصلح لكل المرضى.

وقال الدكتور محمود سليم، مدير المستشفى التعليمى، أن هذه العملية تعد الأولي من نوعها في وسط الدلتا، والتى تؤكد جاهزية المستشفى لإجراء مثل هذه الجراحات النادرة والدقيقة، فضلًا عن تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى من أهالي الغربية والمحافظات المجاورة.

وقال رئيس الفريق الطبى الدكتور محمد أسامة رمضان، أستاذ مساعد جراحة العظام بطب طنطا، أنه تم إجراء العملية من خلال فتحة بسيطة جدا لا تتجاوز 3 سم، إزالة الغضروف المنزلق المؤلم في رقبة المريضة واستبداله بقرص صناعى جديد في عملية جراحية استغرقت ساعة ونصف.

وأضاف الدكتور محمد أسامة رمضان، أن المفصل الصناعي في الرقبة يحافظ على حركة الفقرات العنقية، ويعمل أيضا كعازل بين فقرتين متجاورتين، فضلًا عن تخفيف الضغط على الأعصاب وجذورها وتقليل احتمالات حدوث انزلاقات أو إصابات بالمستويات المجاورة.