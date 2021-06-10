شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا يواقيم يترأس قداس عيد الصعود المجيد بكنيسة «مارجرجس» بأرمنت «الوابورات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، اليوم الخميس؛ صلاة قداس عيد الصعود المجيد بكنيسة مارجرجس بأرمنت الوابورات جنوب محافظة الأقصر .

وشاركه في صلوات قداس عيد الصعود المجيد أباء كهنة الكنيسة، القس دوماديوس عبدالسيد، والقس هدرا لطفي، والقس انطونيوس صدقي، وخورس الشمامسة والشعب القبطي متخدين كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من حيث التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامات .

ويعد عيد «الصعود» من الأعياد السيدية الكبرى، حيث تنقسم الأعياد في الكنسية إلى «سيدية كبرى وسيدية صغرى»، كما يعد مجد بقية الأعياد وشرفها، لأن فيه صعد المسيح إلى السماء بعد أن أتم عمل الفداء وأكمل كل تدبير الخلاص من بعد أربعين يوماً من قيامته.