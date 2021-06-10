شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وليبيا تبحثان سبل إنجاح الانتخابات الليبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، سفير مصر لدى ليبيا محمد ثروت سليم، اليوم الخميس، بديوان مجلس المفوضية.

وبحث الجانبان سبل إنجاح الانتخابات الليبية المقررة ديسمبر المقبل.

وأعرب السفير المصري عن ترحيبه بما أفضى إليه الحوار السياسي بالتوجه إلى الانتخابات، لما يمثله من أمن واستقرار على دول الجوار والمنطقة العربية، مشيداً بجهود المفوضية لتنفيذ هذا الاستحقاق الوطني نهاية العام الجاري.

ومن جانب آخر بحث سفير مصر في ليبيا مع وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج، آلية تنظيم وتعزيز التبادل التجاري بين البلديْن.

وتضمن الاجتماع، الذي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الليبية طرابلس، استعراض آخر المستجدّات الخاصة بالاجتماع المرتقب للجنة العليا الليبية المصرية، خلال الفترة القادمة، إضافةً إلى مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين في البلديْن، وتسهيل إجراءات تنقل المواطنين.

وبحسب المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان له، أكد الطرفان على ضرورة تسهيل الإجراءات عبر كافة المنافذ، وأهمية استئناف حركة الطيران بين البلديْن، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، في إطار دعم التبادل التجاري، وتحقيق التعاون الاقتصادي بين الدولتيْن.

ويقود السفير المصري الجديد جولات متتالية بين المؤسسات الليبية لمساعدتهم في إعادة البناء والإعمار.

والتقى السفير المصري مع وزيرة العدل الليبية حليمة عبدالرحمن، واتفق على تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات في هذا المجال تمهيدا لتنفيذ الانتخابات الليبية نهاية العام الجاري.

وشاركت مصر عبر السنوات الماضية بإيجابية ومبادرات لحل الأزمة الليبية، كما استضافت اللجنة العسكرية في مدينة الغردقة (شرق) وصولا لاتفاق وقف إطلاق النار.

والشهر الماضي، زار وفد مصري رفيع المستوى بقيادة 11 وزيرا بجانب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي العاصمة الليبية طرابلس، وتم التوقيع على 11 وثيقة تعاون مشترك بين البلدين، توزعت على قطاعات مختلفة.