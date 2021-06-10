شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مراكز لتلقي لقاح كورونا بشمال سيناء (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء عن وجود عدد (٣) مراكز لتلقى لقاح كورونا في كل من مستشفى العريش العام وإدارتى بئر العبدوالشيخ زويد الصحيتين، وذلك للتسجيل وحجز اللقاح والحصول عليه من خلال زيارة الموقع الإلكترونى، أو الاتصال بالخط الساخن.

وأشار الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة في تصريحات صحفية، الخميس، إلى أنه تم افتتاح أول مركز للتطعيم ضد كورونا بمستشفى العريش العام.. ثم أتبعناه بمركزى التطعيم في مستشفيى الشيخ زويد وبئر العبد المركزيين، وذلك للتيسير على أبناء المنطقتين في تلقى اللقاح طبقا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على استمرار اتخاذ الاجراءات الوقائية في مواجهة كورونا، وفى مقدمتها التسجيل وتلقى اللقاح، مشيرا إلى أنه آمن ويتم التسجيل والحصول عليه مجانا، معلنا عن تلقى أكثر من 4500 فرد للقاح خلال الفترة الماضية .

يذكر أنه كان في مقدمة الحصول على تلقى التطعيم كل من الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والعديد من وكلاء الوزارة ورؤساء المصالح ومجالس المدن والقيادات، إلى جانب أعضاء الأطقم الطبية من مختلف الفئات والمواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.