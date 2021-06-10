شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتابع لجان التوعية المجتمعية مع مواطني القرى لبحث مشكلاتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بهدف الوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المحافظ، بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، عدد من نواب مجلس الشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي) وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.

قال المحافظ، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تختلف عن كافة المبادرات السابقة في كونها تستهدف إحداث تأثير مباشرا على المواطنين الأكثر احتياجا بقرى المحافظة .

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للمشروعات، وتم مراجعة نسب التنفيذ الزمنية والفعلية بناءا على بنود الأعمال لكافة قطاعات ( مياه الشرب – مشروعات الصرف الصحي – مشروعات مجمعات الخدمات – الهيئة العامة العامة للأبنية التعليمية – قطاع الإسعاف – الشباب والرياضة ) .

وقال المحافظ إنه تم حصر الأراضي الفضاء بالمراكز والقرى ووضع معايير لدراسة كل حالة على حدة في موضوع إدخال مياه الشرب والصرف للأماكن المتناثرة والمتاخمة، كما ناقش المحافظ موقف عدد من الأراضي لعمل مدارس بالقرى ضمن المشروع .

ووجه المحافظ، لجان التوعية المجتمعية بالقرى بعقد حوارات مع المواطنين ومناقشة المشكلات التي بداخل القرى ووضع حلول مناسبة لها.

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز بالتنسيق مع شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة وشباب البرنامج الرئاسي بمؤسسة حياة كريمة بالمنيا بالتعاون مع رؤساء المراكز المستهدفة، لمتابعة مشروعات حياة كريمة على أرض الواقع .

وفحص المحافظ مع الجهات المسئولة عددا من الطلبات والمقترحات المقدمة من أهالى القرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة .

كما وجه نواب مجلس الشيوخ، الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومحافظ المنيا، ونائب المحافظ، وكافة الأجهزة التنفيذية المساهمة في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتوصيل كافة الخدمات والمرافق بمختلف القطاعات الخدمية، بهدف تطوير قري الريف المصري، والمتابعة المستمرة من قبل المحافظ والمسئولين في قرى حياة كريمة .