شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط نصف طن هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز، ومصانع ومخازن المواد الغذائية ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء، وتطبيق القانون على المخالفين.

ومن جانبه ترأس أحمد إبراهيم مدير إدارة تموين العاشر من رمضان، حملة تفتيشية ورقابية على تلاجات حفظ المواد الغذائية، أسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد أحد أصحاب الثلاجات لوجود منتجات غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على كمية مقدارها ٥٠٠ كيلو هياكل دواجن، و٥٠ كيلو كبد وقوانص غير صالحة للاستهلاك الآدمي على ذمة المحضر.

كما قام مسئولي الحملة بتحرير محضر ضد أحد أصحاب المحال التجارية، لإستخدامه إسطوانة بوتاجاز منزلية في غير الغرض المستخدم فيه، بالإضافة إلى تحرير ٤ محاضر ضد أصحاب محال تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار