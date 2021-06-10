شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع 4 طالبات أسأن للأزهر الشريف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر في الاسكندرية، تحقيقا مع 4 طالبات بمعرفة إدارة الكلية، على خلفية كتابة منشورات على الصفحة الرسمية للكلية على «فيس بوك»، اعتبرتها الكلية اساءة إلى الازهر الشريف وتخطى واضح لحرية الرأي والتعبير.

واستبقت الكلية التحقيق مع الطالبات، بنشر تحذير للطالبات من الاساءة للأزهر تحت عنوان «وقُل لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحسَنُ»، جاء نصه :«في إطار هذا التوجيه القرآني الكريم، وفي إطار ترحيبنا بالآراء الجادة الهادفة التي من شأنها أن تسهم في تطوير الكلية والارتقاء بها؛ فإنَّ إدارةَ الكلية توجِّه الطالبات إلى ضرورة التزامِهنَّ أدبَ الإسلام في أثناء إبدائهنَّ الرأي على النوافذ الإعلامية للكلية، وابتعادهنَّ عما لا يليقُ بمنتسبةٍ للأزهرِ الشريف، وتحذِّرُ إدارة الكلية من كلِّ تعليق مسيءٍ، أو لفظ بذيءٍ، أو أسلوبٍ مستهجنٍ في إبداء الرأي، وتؤكدُ الكلية- في الوقت ذاته- عزمها اتخاذ إجراء قانوني مناسب ضد كل منْ يجعل التعبير عن الرأي سبيلا للتجريح، أو الإساءة، أو سوء الأدب».

إلى ذلك أصدرت الكلية بيانا جديدا تحت عنوان «قد أعذر من أنذر»، جاء نصه: إلى طالبات الكلية: سبق وأن وجهت إدارة الكلية الطالبات إلى ضرورة التزامِهنَّ أدبَ الإسلام في أثناء إبدائهنَّ الرأي على النوافذ الإعلامية للكلية، وابتعادهنَّ عما لا يليقُ بمنتسبةٍ للأزهرِ الشريف من تعليق مسيءٍ، أو لفظ بذيءٍ، أو أسلوبٍ مستهجنٍ في إبداء الرأي، وقد حذرت إدارة الكلية مرارًا من اتخاذ الإجراء القانوني المناسب ضد كل منْ يجعل التعبير عن الرأي سبيلًا للتجريح أو إساءةً للأدب، وعلي الرغم من ذلك فقد تم رصد بعض التجاوزات من قِبَل بعض الطالبات.

وأكدت الكلية على موقعها الرسمى أنه مثل أمام إدارة الكلية لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب 4 طالبات لتجاوزِهنَّ، تحتفظ «المصرى اليوم» بأسمائهن، وأن الكلية تنأى ببناتها الطالبات أن يضعن أنفسهن في موقف اللوم والزجر أو العقاب والجزاء، وأن يَكُنّ على قدر المسؤولية والاحترام والانتساب لمؤسسة جامعية عريقة.

"دراسات إسلامية بنات الإسكندرية" تحقق مع 4 طالبات: أسأن للأزهر الشريف .. بيان تحذيري استباقي (صور)