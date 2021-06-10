شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يشيد بدور مكتبة مصر العامة بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية المكتبة في ترسيخ الوعى والثقافة والمعرفة لدى النشء والشباب، لخلق جيل جديد قادر بالوعى والثقافة على محاربة التطرف الفكرى بكافة أشكاله ومواجهة الإرهاب الأسود.



أشاد محافظ الشرقية بالدور البارز الذي قامت به مكتبة مصر العامة بالزقازيق، في توعية النشء والشباب بإعتبارها مؤسسة ثقافية واجتماعية تجمع مصادر المعرفة بكافة أشكالها وأنواعها، ويتردد عليها المواطنون على إختلاف أعمارهم وثقافاتهم للقراءة والبحث والإطلاع، وإستغلال أوقات فراغهم.



ومن جانبها أعلنت رانيا حشيش، مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق، عن بدء كورس عجينة السيراميك وذلك بدءاً من الخميس الموافق 10 يونيه، وحتى يوم الخميس الموافق 17 من الشهر الجاري.



وأوضحت مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق، أن هذا الكورس يستهدف إكساب مهارات فنية جديدة وتنمية الحس الإبداعى، وخلق جيل جديد من المبدعين فنياً، ويبلغ عدد المشتركين في هذا النشاط 15 مشترك، وذلك بدءاً من عُمر 12 سنة فما فوق، مؤكدة إستمرار جهود المكتبة للقضاء على الأمية الفكرية والثقافية، ومحاربة كل أشكال التطرف الفكرى بالتوعية المستمرة.