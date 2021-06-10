شكرا لقرائتكم خبر عن هل استخدام أدوية التخدير للأسنان مع لقاحات كورونا يؤدي للوفاة .. هيئة الدواء توضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلاقا من حرص الهيئة على التصدي للشائعات المتداولة والمعلومات المغلوطة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول تعارض استخدام بعض الأدوية مع لقاحات فيروس كورونا، ومنها ما تم تداوله مؤخرا من إشاعات حول خطورة استخدام أدوية التخدير – ومنها أدوية التخدير الموضعي التي تستخدم في جراحات الأسنان – مع لقاحات فيروس كورونا، وأن ذلك قد يؤدي إلى الوفاة.

تؤكد هيئة الدواء المصرية عدم صحة تلك الأخبار، وأنه بالبحث في المصادر العلمية المعتمدة تبيّن أنه لا يوجد دليل علمي على تعارض استخدام أدوية التخدير مع لقاحات فيروس كورونا.

وتهيب الهيئة بجموع المواطنين بضرورة استشارة مقدمي الرعاية الصحية من الأطباء والصيادلة للتحقق من المعلومات الدوائية قبل تناولها.

وتحذر هيئة الدواء المصرية من الانسياق وراء الشائعات فيما يخص التعامل مع الأدوية؛ لما لذلك من أثر سلبي على الاستخدام السليم للأدوية، وما يترتب علية من أضرار صحية بالغة، وتناشدهم بالرجوع للجهات الرسمية، كما ترحب الهيئة بجميع الاستفسارات عن المستحضرات الصيدلية من مقدمي الرعاية الصحية، وجميع المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية عبر الموقع الرسمي للهيئة.

https://www.edaegypt.gov.eg/