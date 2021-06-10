شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز رعاية الشباب يطلب شباب للعمل بأكاديمية الفنون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة عن احتياج شركه كير سرفيس لخدمات الأمن عن احتياجها لشباب للعمل في أكاديمية الفنون بالعمرانية

وأوضح الاعلان الذي نشرته المحافظة على صفحتها الرسميه عن احتياج الشركه للشباب للعمل لمده ١٢ ساعة وأن تتراوح اعمارهم بين ٢١ عام و٤٠ عام وأن يتسم بحسن المظهر ويكون من سكان الجيزة برواتب تصل ل٣٠٠٠ جنيه.

و على من ينطبق عليه الشروط عليه التوجه لمقر الجهاز في 300 ميدان الجيزه يوميا من الاحد إلى الخميس من الساعه العاشره صباحا وحتى الثانية عصرا.