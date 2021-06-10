شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا بشأن جهود توفير بروتوكولات علاج كورونا خلال مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، تقريرًا حول جهود توفير كافة المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، وذلك خلال شهر مايو 2021.

وأكد الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، خلال التقرير استمرار التنسيق والتعاون مع هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور تامر عصام، لتوفير كافة المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا.

وتمت الإشارة إلى أن الكميات التي تم ضخها بالسوق المحلية من قبل مختلف الشركات خلال شهر مايو الماضى كانت كافية لسد احتياجات السوق المحلية، حيث تم توفير 1.945.008 عبوة من دواء «ازيثرومايسين» أقراص، و509.378 زجاجة «ازيثرومايسين» شراب، و4.577.860 عبوة من دواء «باراسيتامول» أقراص، و518.592 زجاجة من «باراسيتامول» شراب، و1.509.490 شريط من دواء «زنك» أقراص، و3.021.225 شريط من «فيتامين سي» أقراص.