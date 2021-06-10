شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الشوارع الجانبية بمطروح لتيسير حركة السيارات خلال الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد محمد البندارى مدير إدارة مرور مطروح إنه تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتيسير الحركة المرورية داخل شوارع مدينة مرسى مطروح قامت إدارة مرور مطروح بفتح الشوارع الجانبية من شارع جابر المجعاوى مع شارع الجلاء بفتحات شارع عمر المختار وليبيا.

وأضاف «البنداري» في تصريحات صحفية، الخميس، أنه تم وضع ارتكاز لجان التفتيش على مسافات متباعدة داخل مدينة مرسي مطروح بما يحقق الانضباط المرورى وييسر على المواطنين، مع الحرص على التواصل المستمر وتأكيد تفاعل إدارة مرور مطروح مع نبض الشارع المطروحى وسرعة دراسة الآراء فيما يتم من تجارب مروريه خاصة مع بدء موسم الصيف وما تشهده المحافظة من إقبال عليها مع تزايد الحركة بشوارع المدينة والطريق الساحلى والعمل على تحقيق السيولة المرورية مع الانضباط ومنع أي تجاوزات،والوصول إلى افضل للنتائج حفاظا على الشكل الحضارى والسياحى وبما يحقق المنفعة العامة والترحيب بكافة المقترحات.