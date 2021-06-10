شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ماراثون امتحانات نهاية العام داخل 20 كلية ومعهدا بجامعة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، انطلاق مارثون امتحانات نهاية العام اليوم الخميس داخل 20 كلية ومعهدا. مؤكدا انهاء الاستعدادات، من حيث تجهيز وتعقيم اللجان، والاطمئنان على جاهزية البوابات الرئيسية للجامعة لاستقبال الطلاب وتزويدها بممرات التعقيم «الذاتي، والكواشف الحرارية، والحرص على تواجد الأطقم الطبية لمتابعة الحالة الصحية للطلاب.

وشدد، على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حسن سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، والتزام الطلاب بتطبيق كافة التدابير الاحترازية للوقاية، والحد من عدوى فيروس كورونا، والحرص على التواجد بالحرم الجامعي قبل موعد الامتحانات بوقت كاف للخضوع لجميع الإجراءات الاحترازية قبل الدخول للحرم الجامعي وبكلياتهم، مشددًا على متابعة لجان إدارة الأزمات بالكليات وتفعيل دورهم في حظر التجمعات وتكدس الطلاب، ومغادرة الطلاب الحرم الجامعي فور انتهاء امتحاناتهم، وكذلك مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب طبقا للمسافات المُقررة داخل اللجان وخارجها بمحيط الكليات، والالتزام بارتداء الماسك الطبي «الكمامة»، وتوفير أماكن للعزل للحالات المشتبه بكل كلية وبالمدن الجامعية، حفاظًا على جميع القائمين بمنظومة العملية التعليمية.

وأكد «رئيس الجامعة» أنه تم تجهيز مقار بجميع كليات الجامعة لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لجميع الفئات المستهدفة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان؛ حفاظًا على سلامة القائمين على أعمال الامتحانات.

من جانبه أشار الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى داخل الكليات لتوفير الأجواء الملائمة لأداء الطلاب الامتحانات، والتأكد من مطابقة الورقة الامتحانية لمعايير الجودة، ومدى قياسها لمهارات الطالب وقدراته العلمية.