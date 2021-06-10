شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يفتتح مشروع محطة رفع صرف صحي وملعب خماسي بكفر وهب بقويسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواءإبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بأن المحافظة تشهد حالياً طفرة تنمويةكبيرة في تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية بكافة القطاعاتالمختلفة بنطاق المحافظة للارتقاء بمستوىالخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أنه خلال هذه الفترة سيتم افتتاح عدد من المشروعات ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، جاء ذلك خلال جولته الميدانيةالموسعة بمركز ومدينة قويسنا، رافقه نائبه الأستاذ محمد موسى وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ورئيس الجهازالتنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس شركة مياه الشرب والصرفالصحي، ووكيل وزارة الشباب والرياضة، ورئيسالوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.

وخلال جولته بكفر وهب خصص محافظ المنوفية مبلغ 100 ألف جنيه من الموازنة الجديدة للمحافظة لإعادة القرية إلى سابق عهدها النموذجى حيث أن القرية قد حصلت على أجمل قرية نموذجية على مستوى العالم.

هذا وقاممحافظ المنوفية بإفتتاح محطة رفع صرف صحى كفر وهب وإزاحة الستار عن اللوحةالتذكارية للمشروع، تنفيذ شركة النصر للمباني والإنشاءات ( إيجيكو ) وبتكلفةتقديرية 33 مليون جنية، وإستمع المحافظالى شرح تفصيلي من المهندس رشدي عمر عن مكونات المشروع وأليات العمل به ،مشيراً أن المشروع يتكون من محطة رفع وشبكات انحدار وخط طرد وتم التسليمالإبتدائى لمحطة الطرد وخط الطرد الخاص بها في ديسمبر 2019، وتم الانتهاء منتنفيذ 6 كم شبكات إنحدار بنسبة 100% وتم دخول المحطة للخدمة، حيث تمالإنتهاء من تنفيذ 75 .0 كم خط طرد بنسبة تنفيذ 100%، وقدم المحافظ الشكر للقائمين على الجهد المبذول على الواقع .وأضاف رئيسالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بأن إجمالي عددمشروعات مياه الشرب المنفذة والجاري تنفيذها بمركز قويسنا بلغ 5 مشروعاتبطاقة 28ألف م3/يوم وبتكلفة إجمالية بلغت 88 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنإجمالي مشروعات الصرف الصحي المنفذة والجاري تنفيذها بمعرفة الهيئة بلغ 7 محطاتبطاقة 114 ألف م3/يوم، مشيرا إلى أن عدد القري المخدومة والجاري تنفيذها وأخرى مدرجةبخطة الهيئة بلغ 47 قرية بتكلفة إجمالية 2 مليار و670 مليون جنية.

كما قامالمحافظ بإفتتاح ملعب مركز شباب كفر وهب المطور التابع للوحدة المحلية بعربالرمل والمقام على مساحة 3225 متر، تنفيذالهيئة العربية للتصنيع «مصنع الطائرات»، حيث يحتوى على ملعب نجيلصناعي وسور كريتال، هذا وسوف يتم قريبا إفتتاح العديد من الملاعب وصالات الأنشطةالرياضية وتجديد منشآت رياضية وإنشاء وإحلال ملاعب رياضية بالمحافظة، وهم وحدة خلعملابس بشبرا باص ومدرجات رياضية بميت خلف و4ملاعب خماسي بالراهب والكوم الأخضروميت موسى وسلكا بشبين الكوم، بالإضافة إلى مركز شباب صراوة بوحدة دروة ورفعكفاءة مركز شباب القناطرين ووحدة خلع الملابس بقرية رملة الأنجب وملعب خماسي مركزشباب أبوعوالي ومركز شباب الفرعونية وإحلال وتجديد ملعب محلة سبك وملعب مركز شباب شعشاع وملعب دروة وساقية أبوشعرة وشما ووحدة خلع الملابس بكفر السوالمية بمركز ومدينة أشمون، فضلا عن إفتتاح 4 ملاعب خماسي بجزى ودمليج وزاوية رازينوفيشا الكبرى بمركز منوف، وكذا إفتتاح ملعب كفر السوالمية بالشهداء.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على اهتمام الدولة بالخطة الاستراتيجية للنهوضبالبنية التحتية بقطاعي مياة الشرب والصرف الصحى والشباب والرياضة لتحسين جودةالخدمات وكذا دعم وتوسيع قاعدتي الممارسة والمنافسة الرياضية وتوفير بيئة رياضيةلجميع فئات أفراد المجتمع، مشيرا إلى توفير سبل الدعم والرعاية للرياضين من أبناءالمحافظة لأنهم هم أمل الغد وثروة مصر التي يجب علينا استثمارها.