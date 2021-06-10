شكرا لقرائتكم خبر عن الموارد المائية والري: تأهيل ترعة سالم بزمام ري غرب فاقوس بتكلفة 22 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس طارق اللبان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل ترعة سالم بزمام هندسة ري غرب فاقوس، بداية من خلف الفُم وحتي النهاية وبأماكن متفرقة بطول 6.4 كم لخدمة زمام 1500 فدان وبتكلفة 22 مليون جنيه، مشيراً إلى أن أعمال التأهيل تشمل التبطين بالدبش بسمك 30 سم وتغليفه بالخرسانة العادية بسمك 10سم والتبطين يشمل القاع والميول، لافتاً إلى أن نسبة التنفيذ الكلية بالمشروع وصلت إلى 89 %، وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات للإنتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية طبقا للجدول الزمني المحدد.

أضاف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أن المشروع يُساهم في الحفاظ على المياه من الهدر وتحسين نوعيتها، ويحقق عدالة التوزيع للمياه بين جميع المنتفعين، ويعمل على حل مشكلة البطالة وإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب، حيث يُعد من المشروعات كثيفة العمالة.

ومن جانبه تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال تنفيذ المشروع، وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ بها، مؤكداً أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفائتها، وتسعى جاهدة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

شدد المحافظ على الشركة المنفذة للمشروع بضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد، للإنتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة ،ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ، وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المزارعين.