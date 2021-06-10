شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد ورئيس «الأهلي» يفتتحان فرع البنك المطور بالخارجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد يرافقه المحاسب هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، صباح اليوم، فرع البنك الأهلي المطور بمدينة الخارجة وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ والوفد المرافق من مسئولي الإدارات المركزية والقطاعات المصرفية المختلفة وأعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالمحافظة.

وأكد الزملوط أن افتتاح الفرع الجديد يعد إضافة هامة لجذب المزيد من الاستثمارات على أرض المحافظة بجانب مساهمته في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالإضافة إلى دعم الخدمات الجماهيرية، مثمناََ الدور البارز الذي يقوم به البنك الأهلي في دعم المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

من جانبه قال عكاشة إن المقر الجديد للفرع يأتى ضمن سياسة التوسع والتطوير بكافة الفروع على مستوى الجمهورية بهدف إحداث نقلة نوعية في خدمات الجهاز المصرفي ورفع مستوى جودة التعاملات البنكية مع العملاء لتواكب حجم الاستثمارات التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية.

كما قاما بافتتاح حديقة البنك الأهلي بالخارجة والتي تعد متنفس حضاري للمواطنين يضم مسطحات خضراء ومنطقة ألعاب أطفال وتقديم خدمات لرواد الحديقة.