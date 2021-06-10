صمام الأمان أحرق كل شيء.. المعاينة تكشف سبب حريق مصنع أثاث بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
كشفت المعاينة الأولية لرجال الدفاع المدني ملابسات نشوب حريق هائل التهم محتويات مصنع أثاث منزلي بمنطقة الهرم، الخميس.
تبين بالفحص المبدئي أن ماسا كهربائي في التوصيلات الكهربائية العشوائية -إحداها خاصة بكاميرات المراقبة- وراء الحريق الذي نشب على مساحة 1000 متر، وامتداد النيران إلى مخزن سيراميك مجاور للمصنع.
تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مصنع بمنطقة الهرم.
ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ 12 سيارة إطفاء بقيادة المقدم محمد إمام والمقدم عطية نصر.
وفرضت قوات الدفاع المدني كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات وأمكن السيطرة على الحريق وبدء عملية التبريد.