صمام الأمان أحرق كل شيء.. المعاينة تكشف سبب حريق مصنع أثاث بالهرم

تبين بالفحص المبدئي أن ماسا كهربائي في التوصيلات الكهربائية العشوائية -إحداها خاصة بكاميرات المراقبة- وراء الحريق الذي نشب على مساحة 1000 متر، وامتداد النيران إلى مخزن سيراميك مجاور للمصنع.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012