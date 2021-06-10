"رشاش و8 أسلحة آلية".. ضبط أطرف مشاجرة تبادلوا إطلاق النار في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 9 أسلحة نارية بحوزة طرفي مشاجرة بأسيوط.

تلقى مركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين عائلتين بدائرة المركز لوجود خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات قامت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط وقطاع الأمن المركزي بتوجيه حملة أمنية مكبرة استهدفت دائرة مركز شرطة الفتح.

أسفرت الجهود عن ضبط 9 أسلحة ناري (رشاش- 8 بنادق آلية) بحوزة 8 متهمين "من طرفي المشاجرة".

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.