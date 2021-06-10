السيطرة على حريق هائل بمصنع أثاث في الهرم

وفرضت قوات الدفاع المدني كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات وأمكن السيطرة على الحريق وبدء عملية التبريد.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغاً من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مصنع بمنطقة الهرم.

تبين بالفحص المبدئي أن المصنع على مساحة 1000 متر، وامتداد النيران إلى مخزن سيراميك مجاور للمصنع.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية