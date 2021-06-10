السيطرة على حريق هائل بمصنع أثاث في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا هائلا اندلع داخل مصنع أثاث منزلي بمنطقة الهرم، الخميس.
تبين بالفحص المبدئي أن المصنع على مساحة 1000 متر، وامتداد النيران إلى مخزن سيراميك مجاور للمصنع.
تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغاً من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مصنع بمنطقة الهرم.
ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ 12 سيارة إطفاء.
وفرضت قوات الدفاع المدني كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات وأمكن السيطرة على الحريق وبدء عملية التبريد.