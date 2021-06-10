ضبط تاجر سلاح ومخدرات خلال مداهمة أمنية في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال الأمن العام القبض على عنصر إجرامي بحوزته أسلحة نارية ومخدرات في القليوبية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية قيام أحد العناصر الإجرامية (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة بنها، وله محل إقامه آخر بدائرة قسم أول شبرا الخيمة) بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة متخذا من دائرة مركز شرطة بنها مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمحل سكنه بدائرة المركز، وبحوزته (2 بندقية آلية - طبنجة - عدد من الطلقات - 7 خزائن – كمية لمخدر حشيش – مبلغ مالي - 3 هواتف محمولة)، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.