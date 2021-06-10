ضبط مستريحة استولت على أموال مواطنين بزعم توظيفها في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مستريحة الدقهلية جمعت أموال المواطنين بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية .

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من سيدتين بقيام إحدى السيدات بتلقيها مبالغ مالية منهما لتوظيفها واستثمارها لهما بالمخالفة للقانون.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة الواقعة ، وتبين أن المتهمة (مدير وشريك لإحدى شركات المقاولات - مقيمة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية - لها معلومات جنائية) وقيامها بممارسة نشاطاً احتياليا على المواطنين راغبي استثمار أموالهم، والاستيلاء عليها بزعم استثمارها لهم في أحد المشروعات الخاصة بها بمحافظة الدقهلية مقابل أرباح والحصول من الشاكيتين على مبالغ مالية مختلفة تحت ذات الزعم مقابل حصولهما على أرباح سنوية من قيمة رأس المال والتزامها معهما في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنها توقفت عن السداد ورفضت رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون ..كما تبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكابها للواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.