جحيم على مساحة ألف متر.. تطورات حريق هائل في مصنع أثاث بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية تفاصيل جديدة في اندلاع حريق هائل داخل مصنع أثاث منزلي بمنطقة الهرم، الخميس.

تبين بالفحص المبدئي أن المصنع على مساحة 1000 متر، وامتداد النيران إلى مخزن سيراميك مجاور للمصنع.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مصنع بمنطقة الهرم.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ12 سيارة إطفاء.

وفرضت قوات الدفاع المدني كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق؛ لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وجار محاولات السيطرة على الحريق.