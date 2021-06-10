أبرزها التحول الرقمي.. 4 محاور في اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية العليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قال المستشار عادل الشريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن اجتماع القاهرة الخامس سيتناول أربعة محاور وهي مكافحة الارهاب والتحول الرقمي، وملف الرعاية الصحية و تحديات جائحة كورونا من خلال توفير اللقاحات، و قضية الاقتصاد الأخضر.

وعقدت المحكمة الدستورية العليا اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا، للتحضير لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤياء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية.

وأوضح "الشريف" أن هذا هو الاجتماع الخامس تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجاء في ظروف وتحديات صعبة تواجهها القارة.

وتستضيف المحكمة الدستورية بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رؤساء المحاكم والمجالس الأفريقية،خلال الاجتماع الذي يبدأ السبت المقبل ويستمر لمدة أسبوع.