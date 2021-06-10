شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثاني في «دراسات إسلامية بنات» بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات في جامعة الازهر بالاسكندرية، الخميس، امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020 / 2021، وتنتهي بنهاية شهر يونيو الجارى، وسط إجراءات احترازية مشددة اتساقا مع خطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد والمعروف عالميا بـ«كورونا المستجد».

وأجرت الدكتورة إيمان محمد الشماع عميد الكلية، ترافقها الدكتورة مؤمنة حمزة عون وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، جولة ميدانية على اللجان لتفقد سير العملية الامتحانية والاطمئنان على الطالبات وانتظام اللجان، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم، والتزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية، ومنع أي تجمعٍ أو تكدس أمام اللجان؛ ضمانًا لسلامة الطالبات، وذلك خلال تفقدهما لجان الامتحانات.

وتجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالكلية على ثلاث فتراتٍ يوميا لأول مرة في تاريخ الكلية، ولم تُرصد أي مشاكل أو صعوبات في ظل وجود مسارات إجبارية لدخول وخروج الطالبات؛ تجنبا لأي زحام محتمل.

كما أجرى الدكتور محمد حسن قنديل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، جولة لتفقد لجان الامتحانات بفتراتها الثلاث؛ وذلك للاطمئنان بشكلٍ مباشرٍ على أحوال الطالبات، وعلى توفير الأجواء المناسبة لهنَّ داخل اللجان؛ لمساعدتهنَّ في أداء الامتحان بسهولة ويسر، وحل أية مشكلة تطرأ خلال أعمال الامتحانات، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" وسط اجراءات احترازية (صور)

انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" وسط اجراءات احترازية (صور)

انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" وسط اجراءات احترازية (صور)

انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" وسط اجراءات احترازية (صور)

انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" وسط اجراءات احترازية (صور)

انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" وسط اجراءات احترازية (صور)

انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" وسط اجراءات احترازية (صور)

انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" وسط اجراءات احترازية (صور)

انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" وسط اجراءات احترازية (صور)

انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" وسط اجراءات احترازية (صور)

انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" وسط اجراءات احترازية (صور)

انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" وسط اجراءات احترازية (صور)

انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" وسط اجراءات احترازية (صور)

انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" وسط اجراءات احترازية (صور)

انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" وسط اجراءات احترازية (صور)

انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" وسط اجراءات احترازية (صور)

انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" وسط اجراءات احترازية (صور)

انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" وسط اجراءات احترازية (صور)