شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تطعيم العاملين بالمستشفيات الجامعية ضد فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، الخميس، استمرار تطعيم العاملين بالمستشفيات الجامعية خلال المرحلة الثانية ضد فيروس كورونا المستجد والتى بدأت الإثنين الماضى، والمستهدف خلالها تطعيم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة جنوب الوادي واستكمال تطعيم الاطباء والاطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية.

تم تطعيم حتى الآن حوالي ٥٠ من الفئات المستهدفة وتشهد تلك المرحلة اقبال كبير لسرعة عودة طبيعة الحياة بالجامعة.

وأضاف أن الدكتور احمد عكاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من قيادات الجامعة قد تلقوا التطعيم.