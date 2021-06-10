شكرا لقرائتكم خبر عن ختام امتحانات الشهادة الإعدادية بشمال سيناء.. و«التعليم»: لا شكاوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم طلاب الشهادة الإعدادية بشمال سيناء، الخميس، امتحانات نهاية العام، التي بدأت يوم السبت الماضي.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريحات صحفية، إنه أدي الامتحانات عدد 8801 طالب وطالبة في عدد 85 مدرسة على مستوي المحافظة، وسط اجراءات احترازية مشددة.

وأضاف أن الطلاب أدوا امتحان مادة الدراسات الاجتماعية في عدد 589 لجنة، بواقع 15 طالبا وطالبة في كل لجنة تنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الآمن بين الطلاب أثناء تأدية الامتحانات.

أشار رضوان إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية بالعريش، وغرف عمليات فرعية في الإدارات التعليمية، لمتابعة سير وانتظام لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث لم تتلق الغرفة أي اخطارات أو شكاوى.