شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الإعدادية يختتمون الامتحانات بالمنيا.. و«التعليم»: لم نتلق شكاوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم طلاب الشهادة الإعدادية بالمنيا، الخميس، امتحانات نهاية العام، بعد أدائهم امتحان مادة العلوم.

وقال محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية 102 ألف طالب وطالبة، داخل 526 لجنة بالإدارات التعليمية التسع على مستوى المحافظة، وأنه لم تتلق غرف العمليات بالإدارات أو المديرية شكاوى حتي الآن.

واضاف «الرشيدي»، إن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية «تعليم عام» يبلغ( ١٠١٩٨١ ) طالبًـا منتظماً.

بالإضافة إلى 1695 طالب «منازل» يؤدون امتحانهم أمام ٥٢٦ لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، وتقسم الإدارات التعليمية في المنيا إلى ثلاث قطاعات، قطاع شمال ويضم إدارات ( العدوة- مغاغة- بنى مزار )، قطاع وسط ويضم إدارات ( مطاى- سمالوط- المنيا ) قطاع جنوب ويضم إدارات ( ابو قرقاص- ملوى- دير مواس )

وبلغ عدد العاملين بلجان سير امتحانات الشهادة الإعدادية من رئيس لجنة، مراقب أول، مراقب، ملاحظ، إداري ( ١٨٠٩٩ ) عضو بتلك اللجان