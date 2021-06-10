شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «جامعة الأقصر» يبحث استعدادات نهاية العام مع رؤساء الكنترولات بالكليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، االخميس، اجتماعا مع رؤساء الكنترولات ومسؤولى وحدات القياس والتقويم بكليات الجامعة، لمناقشة استعدادات امتحانات نهاية العام .

واستعرض رئيس الجامعة، الضوابط والمعايير الخاصة بمنظومة الاختبارات المصححة إلكترونيا(التصحيح الإلكتروني)، وآلية تنظيم ورش عمل عن الاختبارات الإلكترونية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب، مشددا على الانتهاء من نتائج الامتحانات بعد أسبوع من انتهائها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا .

يأتي هذا في إطار حرص رئيس الجامعة على تطوير العملية التعليمية بجميع كليات الجامعة، سعياً للوصول إلى أعلى جودة ممكنة.