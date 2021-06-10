شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مياه القناة»: استمرار تطهير خزانات محطات السويس وإصلاح الكسور (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إنه تم الانتهاء من عملية تطهير وتعقيم الخزانات الأرضية بمحطة مياه أبوعارف في محافظة السويس، لافتا أننا مستمرون عملية تطهير المروقات وغسيل الخزانات الأرضية بجميع المحطات بالتنسيق مع مديريات الصحة وقطاع المعامل لتوفير كوب ماء نظيف من أجل صحة المواطنين بقطاعات بورسعيد والإسماعيلية والسويس.

وأكد «عصمت» في تصريحات صحفية، الخميس، إصلاح والانتهاء الأعطال والكسورات المفاجئة في خطوط المياه في محافظات إقليم القناة خلال الـ 24 ساعة الماضية، منها اصلاح خط قطر 280 مم بلاستيك بمنطقة الجنائين بجوار كوبري أم ملكة، كما تم اصلاح كسر في خط طرد تل القلزوم 400 مم بمحافظة السويس، واصلاح كسر مفاجئ قطر 4 بوصة وتغير وصلة كاملة بمنطقة فايد، وإصلاح كسر 6 بوصة بمنطقة الهواشمة، وأخر 6 بوصة بمنطقة سرابيوم، وذلك تحت أشراف مباشر من المهندس أحمد على رئيس منطقة مياه فايد، واصلاح خط 12 بوصة الرئيسي بمنطقة وادي الملاك، تحت أشراف الدكتور وائل عبدالمنعم رئيس منطقة مياه التل الكبير.

وأضاف أنه يتابع وبصفه مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب بالشركة وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة، لعمل التحاليل المطلوبة يومياً على مدار الـ24 ساعة، للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة في مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات إقليم القناة.

وأشار اللواء عبدالحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

رئيس مياه القناة: استمرار تطهير خزانات محطات السويس وإصلاح الكسور المفاجئة

رئيس مياه القناة: استمرار تطهير خزانات محطات السويس وإصلاح الكسور المفاجئة

رئيس مياه القناة: استمرار تطهير خزانات محطات السويس وإصلاح الكسور المفاجئة