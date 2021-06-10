شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في مصر.. بدء تشغيل سيارات خدمة العملاء المتنقلة لـ«مياه الشرب» بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الخميس، شارة بدء تشغيل سيارات خدمة العملاء المتنقلة التي استحدثتها شركة مياه الشرب بالإسكندرية، كخدمة جديدة يتم تفعيلها لأول مرة على مستوي الجمهورية، بحضور المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية.

وقال المحافظ أن الإسكندرية دائما سباقة في تقديم الخدمات المتميزة لمواطنيها، موضحًا أن الإسكندرية أولي محافظات الجمهورية التي قامت بتفعيل تلك السيارات بقطاع المياه والصرف الصحي.

وأشار إلى أن السيارات المتنقلة تستخدم كفرع خدمة عملاء لتسهيل الوصول إلى جميع العملاء بأماكنهم على مستوي المحافظة، وتقدم جميع الخدمات للمواطنين مثل (التعاقد على إدخال العدادات- شحن الكروت مسبوقة الدفع- سداد الفواتير- الاستعلام عن الفواتير- تقديم شكاوى)، وتتميز بوجود شاشة عرض توضح المستندات المطلوبة للتعاقد كما يوجد معها كيميائي وأجهزة التحاليل اللازمة للتأكد من سلامة وجودة المياه وعمال صيانة للتعامل مع أي كسورات بشبكة المواسير.

لأول مرة فى مصر .. بدء تشغيل سيارات خدمة العملاء المتنقلة لشركة مياه الشرب بالإسكندرية (صور)

لأول مرة فى مصر .. بدء تشغيل سيارات خدمة العملاء المتنقلة لشركة مياه الشرب بالإسكندرية (صور)

لأول مرة فى مصر .. بدء تشغيل سيارات خدمة العملاء المتنقلة لشركة مياه الشرب بالإسكندرية (صور)

لأول مرة فى مصر .. بدء تشغيل سيارات خدمة العملاء المتنقلة لشركة مياه الشرب بالإسكندرية (صور)

لأول مرة فى مصر .. بدء تشغيل سيارات خدمة العملاء المتنقلة لشركة مياه الشرب بالإسكندرية (صور)

لأول مرة فى مصر .. بدء تشغيل سيارات خدمة العملاء المتنقلة لشركة مياه الشرب بالإسكندرية (صور)