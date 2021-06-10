شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام صابر.. شاب مصري يصبح «أصغر الشخصيات المؤثرة في عالم الطيران» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على إثر اهتمامه بقديم محتوى علمي متعلق بمجال الطيران المدني وتبسيطه جمهور السوشيال ميديا، اختارته منظمة سكاي تراكس «Skytrax» المتخصصة بتصنيف خطوط الطيران ضمن أفضل الشخصيات المؤثرة في مجال الطيران المدني بالعالم، هكذا تحول الشاب المصري إسلام صابر من مجرد شخص هاو مهتم بالكتابة عن الطيران المدني عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أصغر عضو في منظمة ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ.

حصل إسلام صابر على عضوية شرفية بمنظمة الطيران المدني الدو«skytrax» بعدما أثبت قدرته على شرح المعلومات المتعلقة بهذا المجال وتبسيطها للجمهور بصورة واضحة عبر مقالات أو فيديوهات مبسطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما أوردته شبكة «سكاي نيوز عربية».

إسلام صابر

شغف مستند إلى العلم

منذ بضع أعوام اعتاد إسلام كتابة مقالات أو بث فيديوهات حول كل ما يتعلق بالطيران المدني بدءًا من سبل التقديم إلى منح الطيران المدني العالمية وصولًا إلى فك أجزاء الطائرات وتركيبها مجددًا، عبر الاستناد إلى الدوريات العلمية المتخصصة ومتابعة ما يكتبه الخبراء في الطيران المدني على المستويين المحلي والدوليز

عبر هذه المعلومات المبسطة التي لاقت انتشارًا واسعًا في أوساط المهتمين بمجال الطيران المدني نال إسلام إعجاب عدد كبير من المتابعين له. ثم دفعه اهتمام المتابعين بالمحتوى الذي يقدمه لتدعيم شغفه بالدراسة الأكاديمية حتى حصل على رخصة في دراسة الطيران المدني.

إسلام صابر

أصغر الشخصيات الأكثر تأثيرا في مجال الطيران

لايزال، إسلام صابر، ابن محافظة سوهاج طالبًا إلا أن منظمة سكاي تراكس (Skytrax) المتخصصة بتصنيف خطوط الطيران اعتبرته ضمن أفضل الشخصيات المؤثرة في مجال الطيران المدني بالعالم، ومنحته عضويتها الشرفية وأدرجته على موقعها الرسمي، حتى بات عمله مع هذه المنظمة يتضمن استشارته في بعض المشكلات والقضايا المتعلقة بالطيران المدني.

ويقع مقر منظمة سكاي تراكس في بريطانيا وهي منظمة متخصصة في تصنيف خطوط الطيران ومنح تصنيفات مناسبة لوضع الخطوط الجوية عبر تقييم درجتها من نجمة إلى خمس نجمات.

لم يتوقف مشوار إسلام صابر عند هذه المنظمة الشهيرة؛ بل صُنف ضمن أفضل الكتاب في مجال الطيران المدني في عام 2020؛ بـ«معرض الكويت للطيران»، المقام في الفترة ما بين 15 حتى 18 يناير الماضي في مطار الكويت الدولي، والذي أقيمت فعالياته للوقوف على آخر التطورات في مجال صناعة الطيران في العالم.

حلم له وآخر للبسطاء من أبناء جيله

في الوقت الراهن يعمل الشايب الصعيدي مع منظمة الطيران المدني الدولية للمشاركة في مبادرة أطلقتها لتسهيل دراسة هذا المجال في مصربالتعاون مع وزارة الطيران المدني. وحسب تصريحاته لموقع «سكاي نيوز عربية» يطمح إسلام أن تقوم وزارة الطيران المدني المصرية بتخفيف مصروفات الدراسة على الطلاب الراغبين في دراسة الطيران المدني عبر تقسيط المصروفات الدراسية على أن يدفع الطالب دفعات عقب تخرجه وتوظيفه في إحدى الوظائف المتعلقة بالمجال؛ للاستفادة من القدرات الشابة للبسطاء في صعيد مصر ممن تحول الظروف المادية بينهم وبين هذا المجال. ولتحقيق هذا الحلم يتطلع إسلام صابر إتمام دراسته في الطيران المدني ومن ثم استكمال المسير لنيل أحد المناصب الإدارية بوزارة الطيران المدني.