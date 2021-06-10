شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنى سويف: 9 حالات غش في 6 كليات منذ بداية الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، أن حالات الغش التي تم التحقيق فيها في الكليات منذ بداية الامتحانات بلغت 9 حالات غش في كليات تكنولوجيا التعليم والخدمة الاجتماعية والزراعة والتجارة والطب البيطري والمريض، وقال رئيس الجامعة إنه تم ضبط حالتي غش في كلية تكنولوجيا التعليم و2 في كلية الزراعة وحالتين في الخدمة الاجتماعية وحالة واحدة للغش في وكلية التجارة والطب البيطرى والتمريض.

أكد رئيس جامعة بني سويف أن الجامعة تشهد هدوءًا وانتظاما في أعمال الامتحانات في مختلف الكليات وسط اجراءات احترازية فيما يواصل أفراد الأمن الإداري عملهم لتأمين الأفراد والمنشآت وسط تشديدات أمنية على بوابات الجامعة وأن أعمال الامتحانات قد سجلت هدوءًا ملحوظا.

وكان رئيس الجامعة كلف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بالمرور على الامتحانات للاطمئنان على حسن سير الامتحانات، والتأكيد على توفير سبل الراحة والهدوء للطلاب وانتظام الامتحانات بالكليات دون حدوث أي معوقات، والتاكيد على توفير الرعاية الطبية للطلاب وشدد على المراقبين والملاحظين بالتنبيه بعدم دخول المحمول، وأن تكون متعلقات الطلاب خارج اللجنة وتطبيق قواعد القانون لمنع الغش داخل اللجان.