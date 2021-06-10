شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عبدالسلام مخترج أول نظارة للصم والبكم يكشف تفاصيل الفكرة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عمر عبد السلام الطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة جامعة المنصورة إن فكرة اختراع نظارة تحول الصوت للغة إشارة للصم والبكم جاءت بعد تجربة شخصية وموقف عن طريق الصدفة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فرح سعيد، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن التواصل أبسط حقوق الإنسان وأن فكرته جاءت منذ 6 سنوات عند مقابلة شخص أصم ولم يستطع التواصل معه ومن هنا جاءت فكرة ترجمة الصوت للغة الإشارة دون تعلمها كما تقوم بترجمة الإشارة إلى صوت.

وتابع أن الفكرة بدأت بتطبيق على الموبايل لترجمة الإشارة ثم تطورت لنضارة تقوم بترجمة عدد من الكلمات حتى وصلت إلى الإصدار الحالي.

وأوضح أن الإصدار الجديد يحتوي على مايك وبطارية وتستطيع ترجمة النصوص المكتوبة أيضا وتتحول إلى لغة إشارة.

وأكد أن الفكرة تقوم على الذكاء الاصطناعي واستغرق العمل وقت طويل لترجمة الإشارات وتحويلها إلى رسوم متحركة .