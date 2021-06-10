شكرا لقرائتكم خبر عن شهدت تفجير 2011 .. البابا تواضروس يُدشّن كنيسة القديسين في الإسكندرية السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، زيارة رعوية إلى الإسكندرية السبت المقبل، يُدشّن خلالها كنيسة القديسين مارمرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء بسيدى بشر، والتي شهدت أحداث التفجير الذي وقع في مطلع 2011 باحتفالات رأس السنة، وراح ضحيته 24 شهيداً وعشرات المصابين.

وقال القمص ابرام اميل، وكيل عام كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، راعي الكنيسة المرقسية الكبرى، أن البابا يترأس قداس تدشين الكنيسة بمناسبة مرور 50 عام على تأسيس الكنيسة (اليوبيل الذهبى).

وشددت الكنيسة من إجراءات الدخول لحضور القداس وطقس التدشين والذي يبدأ صباح السبت، حيث يستلزم التسجيل المسبق لدى الكنيسة قبل الدخول للحصول على تصريح، فضلاً عن الالتزام الكامل بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وشهدت كنيسة القديسين مارمرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء بسيدى بشر، أشهر حادث تفجير حدث في مصر مطلع عام 2011 في احتفالات رأس السنة.