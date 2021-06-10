شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتابع تطوير محيط قصر محمد علي بحي غرب شبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بجولة ميدانية لمتابعة أعمال التطوير التي تتم في قصر محمد على.

وقال بيان صحفي الخميس إن المحافظ بدأ بتفقد أعمال إنشاء مرسى قصر محمد على بنهر النيل لاستغلاله في الرحلات النيلية ونقل الزائرين من القاهرة لزيارة القصر بعد الانتهاء من تطويره وافتتاحه، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية.

كما التقى المحافظ بمهندسي الموقع، وطالب بدفع الأعمال للانتهاء منه وتسليمه لكونه مشروعًا قوميًا هامًا سيضع القليوبية على الخريطة السياحية مرة أخرى بعد افتتاح قصر محمد على أمام الزائرين.

كما تفقد شارع المنتزه خلف قصر محمد على لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطريق، مع ترميم سور قصر محمد على من أمام معهد التعاون الزراعي.

ووجه المحافظ باستكمال رفع تراكمات الأتربة على جانبي الطريق وتشجيره، كما وجه بدهان واجهات المباني المحيطة بقصر محمد على والمتابعة الجيدة للطريق العام لعدم إلقاء أي مخلفات تشوه المظهر الحضاري وتعرقل الحركة المرورية للمواطنين.