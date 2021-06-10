شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القليوبية يشهد إزالة 3 أدوار بمبنى مخالف بالخانكة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال إزالة ثلاثة أدوار علوية بمبنى مخالف من سبعة أدوار على مساحة 200م2 بمدينة الخانكة، وذلك في إطار الدور الذي تلعبه وحدة المتغيرات المكانية والتي تقوم برصد أي متغير على الأرض بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي المخالفة لمنع البناء العشوائي والتعدي على الأرض الزراعية والبناء بدون ترخيص.

وأكد المحافظ في بيان صحفي الخميس، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في إزالة مخالفات البناء العشوائية، موجها باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المخالفة، وعمل محضر له والتحويل إلى النيابة العسكرية، لافتا أن وحدة المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء ترصد المخالفات بشكل فوري ولن يتم التهاون مطلقا مع أي مخالف.

وأوضح المحافظ، أن ذلك يأتي ذلك تماشيا مع خطة الدولة لمنع الممارسات غير القانونية والتعدي على مملتكات الدولة واستراداد الأراضي لاستغلالها في إقامة المشروعات التي تخدم الصالح العام، مشددا على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي، بالتعدي على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

جاءت الإزالة بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.

محافظ القليوبية يشهد إزالة ٣ مباني مخالفة بالخانكة

محافظ القليوبية يشهد إزالة ٣ مباني مخالفة بالخانكة

محافظ القليوبية يشهد إزالة ٣ مباني مخالفة بالخانكة

محافظ القليوبية يشهد إزالة ٣ مباني مخالفة بالخانكة

محافظ القليوبية يشهد إزالة ٣ مباني مخالفة بالخانكة