شكرا لقرائتكم خبر عن حالة نادرة.. استخراج 105 حصوات من القناة المرارية لمريض بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن فريق طبي بمستشفى قنا العام، من استخراج ما يقرب من ١٠٥ حصوة متوسطة وصغيرة من القناة المرارية لمريض يبلغ من العمر ٥٠ عاماً كما تمكن من إزالة دعامة تم تركيبها بشكل مؤقت في القناة طط، و استئصال المرارة جراحياً وعمل غسيل بريتوني للبطن وغلق البطن علي درانق.

استخراج ١٠٥ حصوة بقنا

أجري الجراحة فريق طبي، من أطباء الجراحة العامة برئاسة الدكتور عمرو عبدالواحد، و بمساعدة الدكتور محمد القفاص، و الدكتور أحمد دردير، بإشراف الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى و الدكتور جمال الحرز، رئيس قسم الجراحة العامة، الدكتور محمد حسن طايع، مشرف الزمالة بالمستشفي، بمعاونة الدكتور أحمد عاشور، أخصائي التخدير بالمستشفي ومتابعة الدكتور عادل علي، رئيس قسم التخدير بالمستشفى. وطاقم تمريض العمليات وقسم الجراحه العامه.

قال مدير مستشفي قنا العام، إن المريض البالغ من العمر ٥٠ عاماً كان يعاني من التهاب حصوي مراري مع انسداد بالقناة المرارية، سافر إلى القاهرة لإجراء عملية منظار لاستخراج الحصوات المتسببة في انسداد بالقناة المرارية ونظراً لعدد الحصوات و صعوبة الحالة فشل استخدام المنظار في استخراج الحصوات من القناة المرارية و تم تركيب دعامة لتصريف السائل المرارى من الكبد إلي الإثني عشر.

واضاف أنه تم التنبيه على المريض بأنه سوف يحتاج إلى جراحة استكشاف القنوات المرارية لاستخراج الحصوات المتسببة في انسداد القناة المرارية، و بمجرد حضور المريض لمستشفي قنا العام فتم توقيع الكشف عليه و تشخيص الحالة وجري إدخال المريض إلي القسم الداخلي لتحضيره لإجراء عملية استكشاف القنوات المرارية.

و أوضح أنه بعد استكمال الفحوصات الطبية المريض و علاج ما قبل الجراحة، تمكن الفريق الطبي من استخراج حصوات القناة المرارية و إزالة الدعامة من القناة المرارية، و استئصال المرارة جراحياً، مع عمل غسيل بريتوني للبطن وغلق البطن علي درانق.مضيفا أن المريض ما زال يتلقي العلاج اللازم و المتابعة بالمستشفي بعد الجراحة، و الحالة في تحسن لحين تقرير الأطباء بخروجه من المستشفي