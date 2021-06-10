شكرا لقرائتكم خبر عن كنائس مصر تحتفل بعيد الصعود .. وأساقفة 11 إيبارشية بالمنيا يترأسون قداس العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد الصعود المجيد، اليوم الخميس، بإقامة صلوات القداسات الإلهية في كل الكنائس بربوع مصر.

وفي المنيا ترأس أساقفة الإيبارشيات الكائنة محافظة المنيا للأقباط الأرثوذكس وعددهم 9 إيبارشيات، بالإضافة إلى ايبارشيتين للكاثوليك، القداسات التي اقيمت بمقار المطرانيات وكافة الكنائس، صلوات قداسات العيد.

ويحتفل المسيحيين بمناسبة صعود المسيح للسماء، فبحسب المعتقد المسيحي، صعد المسيح للسماء «حيا» بعد قيامته من الأموات بـ40 يوما.

ويعد «الصعود» من الأعياد السيدية الكبرى، حيث تنقسم الأعياد في الكنسية إلى «سيدية كبرى وسيدية صغرى».

وتعيش الكنسة الأرثوذكسية هذه الأيام فترة الخماسين المقدسة وهي المدة المحصورة بين عيد القيامة المجيد وعيد العنصرة، وهى أيام فرح لا يصام فيها وتُقيم الكنيسة خلالها ما يعرف بـ«الطقس الفرايحي» ويتخلله اللحان قبطية مبهجة .