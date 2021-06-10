شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الإعدادية يختتمون امتحانات نهاية العام بمادة العلوم في المنيا دون شكاوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم 102 ألف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية في المنيا امتحانات نهاية العام، الخميس، بعد أدائهم امتحان مادة العلوم داخل 546 لجنة عامة، ب 9 إدارات تعليمية من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا، وسط إجراءات أمنية، ووقائية مشددة، ودون شكاوى.

قال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه سيتم البدء في تصحيح أوراق الإجابات، من خلال 3 مراكز رئيسية الأول، بمركز المنيا، والثاني بملوي، والثالث ببني مزار. حيث سيتم إعلان النتائج، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح.