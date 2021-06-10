شكرا لقرائتكم خبر عن سعر صرف العملات الأجنبية اليوم الخميس 10-6-2021 في الكويت بالدينار الكويتي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أستقر سعر صرف بعض العملات الاجنبية ببنوك الكويت مقابل الدينار الكويتى من ابرزها الدولار الامريكى والريال السعودى والدرهم الاماراتى، فيما أنخفض سعر صرف اليورو والجنيه الاسترلنى، وذلك وفق السعر المعلن من البنك المركزي الكويتي في الكويت اليوم الخميس 10-6-2021.
وجاء سعرالعملات الاجنبية مقابل الدينار الكويتى كالتالى :
1 دولار أمريكي = 0.30 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 3.325 دولار أمريكي
يورو (EUR)
1 يورو = 0.37 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 2.733 يورو
جنيه استرليني (GBP)
1 جنيه استرليني = 0.42 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 2.356 جنيه استرليني
دولار كندي (CAD)
1 دولار كندي = 0.25 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 4.027 دولار كندي
دولار أسترالي (AUD)
1 دولار أسترالي = 0.23 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 4.295 دولار أسترالي
ين ياباني (JPY)
1 ين ياباني = 0.003 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 364.052 ين ياباني
جنيه مصري (EGP)
1 جنيه مصري = 0.02 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 52.107 جنيه مصري
ريال سعودي (SAR)
1 ريال سعودي = 0.08 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 12.468 ريال سعودي
درهم إماراتي (AED)
1 درهم إماراتي = 0.08 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 12.213 درهم إماراتي
جنيه سوداني (SDG)
1 جنيه سوداني = 0.001 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 1،421.508 جنيه سوداني
دينار جزائري (DZD)
1 دينار جزائري = 0.002 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 444.315 دينار جزائري
دينار بحريني (BHD)
1 دينار بحريني = 0.798 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 1.253 دينار بحريني
دينار عراقي (IQD)
1 دينار عراقي = 0.0002 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 4،853.310 دينار عراقي
دينار اردني (JOD)
1 دينار اردني = 0.424 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 2.358 دينار اردني
ليرة لبنانية (LBP)
1 ليرة لبنانية = 0.0002 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 5،023.060 ليرة لبنانية
دينار ليبي (LYD)
1 دينار ليبي = 0.067 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 14.842 دينار ليبي
درهم مغربي (MAD)
1 درهم مغربي = 0.03 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 29.340 درهم مغربي
ليرة سورية (SYP)
1 ليرة سورية = 0.0002 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 4،181.727 ليرة سورية
شلن صومالي (SOS)
1 شلن صومالي = 0.001 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 1،926.670 شلن صومالي
ريال عماني (OMR)
1 ريال عماني = 0.781 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 1.280 ريال عماني
ريال قطري (QAR)
1 ريال قطري = 0.08 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 12.107 ريال قطري
دينار تونسي (TND)
1 دينار تونسي = 0.110 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 9.089 دينار تونسي
ريال يمني (YER)
1 ريال يمني = 0.001 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 831.457 ريال يمني
فرنك جيبوتي (DJF)
1 فرنك جيبوتي = 0.002 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 592.917 فرنك جيبوتي
أستقر سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الدينار الكويتى دون تغيير كما استقر ايضا سعر صرف الريال السعودى والدرهم الاماراتى أمام الدينار الكويتى، فيما انخفض سعر اليورو أمام الدينار الكويتى بمقدار 0.3461 بنسبة تغيير 0.12، وانخفض سعر الجنيه الاسترلينى بمقدار 1.5488 وبنسبة تغيير 0.36 .