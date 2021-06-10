شكرا لقرائتكم خبر عن سعر صرف العملات الأجنبية اليوم الخميس 10-6-2021 في الكويت بالدينار الكويتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أستقر سعر صرف بعض العملات الاجنبية ببنوك الكويت مقابل الدينار الكويتى من ابرزها الدولار الامريكى والريال السعودى والدرهم الاماراتى، فيما أنخفض سعر صرف اليورو والجنيه الاسترلنى، وذلك وفق السعر المعلن من البنك المركزي الكويتي في الكويت اليوم الخميس 10-6-2021.

وجاء سعرالعملات الاجنبية مقابل الدينار الكويتى كالتالى :

1 دولار أمريكي = 0.30 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 3.325 دولار أمريكي

يورو (EUR)

1 يورو = 0.37 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 2.733 يورو

جنيه استرليني (GBP)

1 جنيه استرليني = 0.42 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 2.356 جنيه استرليني

دولار كندي (CAD)

1 دولار كندي = 0.25 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 4.027 دولار كندي

دولار أسترالي (AUD)

1 دولار أسترالي = 0.23 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 4.295 دولار أسترالي

ين ياباني (JPY)

1 ين ياباني = 0.003 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 364.052 ين ياباني

جنيه مصري (EGP)

1 جنيه مصري = 0.02 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 52.107 جنيه مصري

ريال سعودي (SAR)

1 ريال سعودي = 0.08 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 12.468 ريال سعودي

درهم إماراتي (AED)

1 درهم إماراتي = 0.08 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 12.213 درهم إماراتي

جنيه سوداني (SDG)

1 جنيه سوداني = 0.001 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 1،421.508 جنيه سوداني

دينار جزائري (DZD)

1 دينار جزائري = 0.002 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 444.315 دينار جزائري

دينار بحريني (BHD)

1 دينار بحريني = 0.798 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 1.253 دينار بحريني

دينار عراقي (IQD)

1 دينار عراقي = 0.0002 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 4،853.310 دينار عراقي

دينار اردني (JOD)

1 دينار اردني = 0.424 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 2.358 دينار اردني

ليرة لبنانية (LBP)

1 ليرة لبنانية = 0.0002 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 5،023.060 ليرة لبنانية

دينار ليبي (LYD)

1 دينار ليبي = 0.067 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 14.842 دينار ليبي

درهم مغربي (MAD)

1 درهم مغربي = 0.03 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 29.340 درهم مغربي

ليرة سورية (SYP)

1 ليرة سورية = 0.0002 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 4،181.727 ليرة سورية

شلن صومالي (SOS)

1 شلن صومالي = 0.001 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 1،926.670 شلن صومالي

ريال عماني (OMR)

1 ريال عماني = 0.781 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 1.280 ريال عماني

ريال قطري (QAR)

1 ريال قطري = 0.08 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 12.107 ريال قطري

دينار تونسي (TND)

1 دينار تونسي = 0.110 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 9.089 دينار تونسي

ريال يمني (YER)

1 ريال يمني = 0.001 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 831.457 ريال يمني

فرنك جيبوتي (DJF)

1 فرنك جيبوتي = 0.002 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 592.917 فرنك جيبوتي

أستقر سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الدينار الكويتى دون تغيير كما استقر ايضا سعر صرف الريال السعودى والدرهم الاماراتى أمام الدينار الكويتى، فيما انخفض سعر اليورو أمام الدينار الكويتى بمقدار 0.3461 بنسبة تغيير 0.12، وانخفض سعر الجنيه الاسترلينى بمقدار 1.5488 وبنسبة تغيير 0.36 .