شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 127 مليار جنيه..«النقل» تستعرض جهودها خلال 7 سنوات في قطاع الطرق والكباري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت وزارة النقل انجازات الوزارة خلال ٧ سنوات في عهد الرئيس السيسي، وأوضحت أن في قطاع الطرق والكبارى تم الإنتهاء من تنفيذ مشروعات بأطوال (5000) كيلو متر من المشروع القومي للطرق بتكلفة (127) مليار جنيه، ومن أهمها :

- تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى المنيا بطول 230كم بتكلفة إجمالية 7 مليار جنيه .

- تطوير طريق الصعيد – البحر الأحمر ( سوهاج – سفاجا ) بطول 180 كيلومتر وتكلفة مليار جنيه .

- تطوير طريق وادي النطرون – العلمين بطول 135 كم وتكلفة 192 مليون جنيه .

- إنشاء طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كم وتكلفة 3،5 مليار جنيه .

- إنشاء القوس الشمالى من الطريق الدائرى الإقليمى بطول 90 كم وتكلفة 8 مليار جنيه .

- إنشاء طريق الجلالة بطول 82 كم وتكلفة 4،5 مليار جنيه .

- تطوير طريق النفق – شرم الشيخ بطول 350 كم وتكلفة 3،2 مليار جنيه .

- تطوير الطريق من نفق الشهيد أحمد حمدى إلى الكم 109 طريق السويس بطول 24 كم وتكلفة 870 مليون جنيه .

إ- نشاء طريق الخدمة بطريق القاهرة – السويس في المسافة من الطريق الدائرى الإقليمى حتى الطريق الدائرى بطول 37 كم وتكلفة 930 مليون جنيه .